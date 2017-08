Sipas Institutit britanik, RUSI

Instituti Britanik për Studime të Sigurisë, RUSI, ja ka tërhequr vërejtjen qeverisë në Londër se lufta e re e Koresë tani është një mundësi reale.

Instituti bëri thirrje që menjëherë të fillojnë përgatitjet për mundësinë e fillimit të luftës mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Koresë së Veriut.

Zëvendësdrejtori i këtij Instituti, Malkollm Çallmers, deklaroi se lufta e re në Gadishullin e Koresë tani është një mundësi reale, pjesërisht për shkak të faktit se Presidenti amerikan, Donald Trump, është tejet impulsiv, shkruan rtv21.tv

Gazeta Independent citoi Çallmersin, i cili ndër të tjera ka thënë se nëse fillon lufta, Tramp brenda një ore do ti telefonoi zyrës së kryeministrit të Britanisë, për të kërkuar ndihmë. Ai më tutje shtoi se kryeministrja e Britanisë më pas do të ketë vetëm disa orë në dispozicion për tu shprehur për aksionin, i cili do të ishte një prej trandjeve më të mëdha strategjike pas Luftës së Ftohtë.

Çallmers vlerësoi se Britania, si aleatja më e ngushtë e Uashingtonit me këtë rast me gjasë do të duhej të ofronte mbështetje në konfliktin në Gadishullin e Koresë, ku aktualisht janë të stacionuar 35 mijë ushtarë amerikanë.

Çallmers propozoi që mbështetja më e mirë, të cilën Londra do të mund ta ofronte në kuadër të këtij skenari, do të ishte mbështetja diplomatike, e shoqëruar me negociata, qëllimi i të cilave do të ishte parandalimi i zgjerimit të konfliktit dhe arritja e një marrëveshje paqësore, me të cilën do të ishin të kënaqura si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe Kina./21Media