Premtime optimiste mbërritën nga ministria kroate e bujqësisë. Nga kabineti i ministrit informojnë se Nikollovski sot ka zhvilluar një bisedë telefonike me kolegun e tij kroat Tomisllav Tollushiq. Sipas informatave, nga ana e Kroacisë ka pasur interes për zgjidhjen e problemit të sapokrijuar.

Masat që i ndërmori Kroacia, për Maqedoninë, Serbinë, Malin e Zi dhe Bosnjën dhe Hercegovinën janë të papranueshme. Për këta shkak, ministrat e bujqësisë të këtyre vendeve, në takimin e Sarajevës nënshkruan një kërkesë të përbashkët që Kroacia menjëherë t’i shfuqizojë dispozitat e Rregullores për mbikëqyrje inspektuese dhe kontroll të prodhimeve bujqësore të importuara, me të cilat tatimet e tyre rriten për disa herë.

“Çdo vend ka të drejtë të ndërmerr masa përkatëse shtesë apo kundër masa, në formën që konsideron se është më e përshtatshme, me qëllim mbrojtjen e interesave vetanake”, tha Lubço Nikollovski, Ministër i bujqësisë.

Në takimin e Sarajevës, ministrat e bujqësisë nga vendet e rajonit kërkuan ndihmë edhe nga Brukseli zyrtar për respektimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Jozyrtarisht, mediat raportojnë se Komisioni Evropian ka kërkuar nga Kroacia ta respektojë marrëveshjen për tregti të lirë, pa tatime doganore shtesë.

Ndërkaq, nga ministria kroate e bujqësisë, përmes një kumtese me shkrim theksuan se Rregullorja ka për qëllim përmirësimin e kontrollit dhe mbrojtjen e konsumatorëve të vendit të tyre.

“Rregullorja për mbikëqyrje inspektuese dhe kontroll për standardizimin e prodhimeve bujqësore ka për qëllim mbrojtjen më të mirë të konsumatorëve. Me Rregulloren vendoset kontrolli inspektues për numrin më të madh të pemëve dhe perimeve që importohen në Kroaci nga vendet e treta. Në përputhje me këtë, përshtatet edhe lartësia për shpenzimet dhe për lëshimin e certifikatave me qëllim harmonizimin e standardeve tregtare”, nga Ministria e bujqësisë së Kroacisë.

Në rast se nuk gjendet zgjidhje, vendet që preken nga ky problem, përfshi edhe Maqedoninë, do të dalin me kundër masa për tregtinë ndërkufitare. Problemi u paraqit pasi Kroacia vendosi Rregullore të re, me ç‘rast kontrollet gjatë importimit të prodhimeve bujqësore të vendeve jo anëtare të Bashkimit Evropian shtrenjtohen nga 12 në 274 euro. Vlera e përgjithshme e prodhimeve bujqësore që Maqedonia i eksporton në Kroaci arrin në 5 milionë euro. Me tatimet e reja, këto prodhime do të jetë shumë më të shtrenjta dhe nuk do të jenë konkurrente në tregun e Kroacisë./21Media