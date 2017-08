Ajo i premtoi dashuri

Dita e sotme për reperin e njohur kosovar, i njohur si Lumi B është ditë më e veçantë se ditët tjera. Kjo pasiqë, reperi sot festonj ditëlindjen, për të cilin urimet nga familjarët dhe fansat nuk kanë të ndalur, por një urim më të veçantë Lumi padyshim që e ka marrë nga bashkëshortja e tij, Miranda, shkruan rtv21.tv

Ajo përmes një fotografie të postuar në Instagram ka uruar bashkëshortin, duke i dëshiruar shëndet dhe lumturi në jetë, shkruan rtv21.tv ”Happy birthday my King 😍… jetofsh edhe 100 vjet me shendet e lumturi … #nukkasiti … te dua shume dhe do te dua pergjithmone”, ka shkruar ajo në Instagram.

Ndërkohë, Lumi përmes një fotografie ka falenderuar të gjithë për urimet.

Ndryshe, projekti i fundit i Lumit është ”VIP”, të cilën Kaos-at e kanë në bashkëpunim me Ermal Fejzullahun./21Media