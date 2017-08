Për Lyrical Son sot është një ditë shumë e veçantë

Reperi i Festim Arifi i njohur me nofkën “Lyrical Son”, sot feston përvjetorin e martesës. Lidhur me këtë ai ka publikuar një fotografi me gruan Gresën dhe ka zgjedhur fjalët më të mira për t’i uruar asaj këtë ditë të veçantë për çiftin. “Urime 3 vjetori i marteses zemer… Ishalla jemi bashke gjithmone, me shendet, familje, dashni dhe te gjitha tmirat e ksaj bote. Tdon iKuqi.”, ka shkruar Lyrical Son, shkruan rtv21.tv

Ndryshe Lyrical dhe Gresa Krasniqi u martuan më 19 gusht 2014, pas një lidhje dy vjeçare. E Nga kjo martesë ata kanë një vajzë të cilën e kanë pagëzuar Eva./21Media