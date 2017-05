Dënojnë sulmin 'terrorist'

Presidenti francez, Emmanuel Macron shprehu sot dëshpërim dhe një ndjesi tmerri pas sulmit ku u shënuan 22 të vdekur gjatë një koncerti në Manchester, dhe bëri të ditur se do të takohet me kryeministren britanike, Theresa May.

”Emmanuel Macron, presidenti i Republikës u shpreh me ankth dhe dhimbje pas lajmit të sulmit tragjik që goditi dje në mbrëmje gjatë një koncerti”, bëri të ditur Presidenca franceze, ndërsa kryeministri Edouard Philippe dënonte terrorizmin më të neveritshëm që shënjeshtroi me vetëdije brezin e ri./21Media

