Gjibraltari nuk do të jetë kush i Spanjës për “Brexit”

Ministri i Jashtëm i Spanjës, Alfonso Dastis, deklaroi se Spanja nuk do të vë si kusht kthimin e sovranitetit të Spanjës në Gjibraltar si kusht në bisedimet për Brexit, shkruan rtv21.tv

Nuk dëshirojmë të kushtëzojmë marrëveshjen mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë me kthimin e sovranitetit mbi Gjibraltar, tha Dastis, duke shtuar se Spanja nuk dëshiron të rrezikoi bisedat me vendosjen e kushteve, të cilat vështirë se do të pranohen nga Londra.

Dastis shtoi se mbi tavolinë do të mbetet propozimi i Spanjës për shtetësi të dyfishtë për banorët e Gjibraltarit. Pasi që shumica e banorëve të Gjibraltarit në referendum u shprehën për mbetjen e Britanisë në union, Madridi në qershor të vitit 2016 propozoi për një sovranitet të përbashkët mbi këtë territor, i cili në fund do të rezultonte me kthimin e Gjibraltarit nën pushtetin e Spanjës.

Ministria e Jashtme e Britanisë ka kumtuar se Londra synon që të përfshijë Gjibraltarin në bisedat për Brexit.

Kryeministrja e Britanisë, Thereza Mey në prill pati deklaruar se Britania nuk do të heq kurrë dorë nga sovraniteti mbi Gjibraltarin, pa pëlqimin e banorëve të këtij territori.

Spanja kërkon kthimin e Gjibraltarit, i cili ju dorëzua Britanisë në vitin 1713, ndërsa tendosjet u thelluan pas vendimit të britanikëve për tu larguar nga unioni./21Media