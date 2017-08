Kur edhe kafshët dënohen për krimet që kanë bërë

Kemi dëgjuar për shumë vjedhje, arrestime por kjo që do dëgjoni tani me të vërtetë është rast unik. Shimpanzeja Coco nga Florida është i vetmi majmun që është dënuar nga një gjykate e vërtetë, me aktakuzën për vjedhje.

Coco jetonte me një artist të papunë i cili jepte spektakle të vogla. Shumë e vjedhur arrinte vlerat 200 mijë dollarë dhe për këtë majmuni u dënua me burgim të përjetshëm./21Media