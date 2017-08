Pas 100 ditëve në pushtet

Kanë kaluar 100 ditë që nga ngritja në pushtet e Presidentit të Francës, Emanuel Makron.

Pas fitores në zgjedhjet presidenciale më 7 maj, revista britanike, Ekonomist, në ballinën e saj shfaqi Makronin duke ecur mbi ujë, ndërsa 100 ditë më vonë, presidenti i Francës po përballet me rënie të popullaritetit, për shkak të rritjes së skepticizmit në radhët e francezëve, vlerësoi agjencia franceze e lajmeve, AFP.

Anketat më të reja paraqesin një vërejtje për Makronin, pasi që aktualisht vetëm 36 për qind e francezëve janë të kënaqur me Makronin, për dallim nga 62 për qind, sa ishin para tre muajve, shkruan rtv21.tv

Përkundër faktit se Makron përmbushi disa premtime, të bëra gjatë fushatës, ai u angazhua edhe për miratimin e masave për kufizimin e deficitit në buxhet, gjë që hidhëroi shumë francezë.

Në anën tjetër, zvogëlimi i buxhetit për ushtri nxiti dorëheqjen e shefit të shtatmadhorisë së ushtrisë së Francës, Pjer dhe Villie, gjë që nxiti tendosjet mes Makronit dhe ushtrisë. Partia e re e qendrës e Makronit, Republika në Lëvizja, fitoi shumicën e ulëseve në zgjedhjet parlamentare në qershor, por mungesa e përvojës po bëhet gjithnjë e më e dukshme.

Vija e qendrës e programit të Makronit, e cila nuk përputhet as me atë të djathtës, e as me atë të majtës, është në cak të kritikave të partive tradicionale dhe me përvojë më të madhe në Francë.

Megjithatë, përkundër sfidave që e presin Makronin pas përfundimit të pushimit vjetor, mediet janë të mendimit se në skenën ndërkombëtare, ai është përballur me sukses me gjigantët e diplomacisë botërore, siç janë Presidenti amerikan, Donald Trump dhe ai rus, Vlladimir Putin./21Media