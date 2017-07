Sipas Malokut “Shpikja...” ahtisariane është edhe realitet edhe metaforë për ta ilustruar një proces të tejkaluar: politik, social dhe juridik

Sipas Malokut “Shpikja…” ahtisariane është edhe realitet edhe metaforë për ta ilustruar një proces të tejkaluar: politik, social dhe juridik

Sociologu dhe profesori universitar, Fadil Maloku ka shkruar për shpikjet që ai i quan Ahtisariane në vendin tonë, duke i ndërlidhur me situatën politike, pas zgjedhore në Kosovë.

Ai lidhur me këtë çështje ka paraqitur 4 pika, apo shpikje që sipas tij janë shpikur në vendin tonë.

”1. “Shpikjes” ahtisariane (ku një qytetar voton pesë kandidatë për deputet dhe vetëm një parti politike!), duket se duhet t’i vijë fundi?! “Shpikja…” është thjesht: një absurd, sepse këtë e dëshmoi situata kundërthënëse në procesin e sivjetëm zgjedhor, në Kosovë!

2. “Shpikja…”, është unike sepse askund në gjithë rruzullin nuk mund ta hasësh të njëjtën me të gjitha këto elemente të diskriminimit pozitiv, jokoherente, sepse nuk është krahasuese e as kompatibile me asnjë proces e zhvillim politik të asnjë vendi tjetër në botë!

3. “Shpikja…” ahtisariane është edhe realitet edhe metafore për ta ilustruar një proces të tejkaluar: politik (superdiskriminon serbët); social (pengon emancipim të lirë dhe kompatibil me nivelin e zhvillimit ekonomik ne Kosove); juridik (me një Kushtetute të vjetruar dhe aspak fleksibile me zhvillimet dinamike ne shoqërinë kosovare).

4. Në fakt, as institucionet, e as ligjet e derivuara nga kjo kushtetutë ligjërisht e “shpikur” dhe e arkivuar nga “arkitektët dhe sponsorët” e pavarësisë së Kosovës, nuk e kanë pandanin e tyre! 5. “Shpikja…”, ashtu si “shtetësia dhe pavarësia”, janë “sui generis” dhe të pakrahasueshme me asnjë rast tjetër!?”, ka shkruar Maloku./21Media