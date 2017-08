"Frika" nga terroristët

Iniciativa qytetare “Zgjimi” sot filloi me mbledhjen e nënshkrimeve për shpallje të referendumit në qytetin e Manastirit, në të cilin qytetarët do të deklarohen në lidhje me Strategjinë kombëtare dhe Planin aksional për integrimin e refugjatëve dhe emgirantëve. Hristo Grujovski nga kjo iniciativë shprehet se në mënyrë të vendosur janë kundër të ashtuquajturës projekt-strategji të qeverisë për integrimin e refugjatëve dhe të të huajve.

“Ka shumë mundësi që në territorin tonë, të fshehur si emigrantë dhe refugjatë, të instalohen terroristë dhe islamistë radikalë që do të ishin rrezik dhe kërcënim për sigurinë e vendit. Nga ajo që po e shohim se çfarë po ndodh në Evropë e cila i është ekspozuar sulmeve terroriste, ne duhet të mendojmë seriozisht për fatin, sigurinë dhe interesat e vendit tonë”, u shpreh Hristo Grujovski, nga “Zgjimi – Manastir”./21Media