City mposhti në finale Arsenalin

Të përzgjedhurit e Pep Guardiolas kanë rrëmbyer kupën Carabao në Angli, pasi në finalen e Wembley-it ishin dukshëm më të mirë se sa Arsenali.

Manchester City shënoi fitore kundër “topçinjve” me rezultat 3:0, duke treguar një superdominim gjatë gjithë ndeshjes. Sergio Aguero në minutën 18 solli në epërsi mysafirët për 1:0 me të cilin rezultat përfundoi pjesa e parë. Në minutën 58 City dyfishoi epërsinë me golin e Vincent Kompany, ndërsa David Silva në minutën 65 shënoi edhe golin e tretë.

Për Arsenalin në këtë takim u paraqitën edhe Granit Xhaka e Shkodran Mustafi, por nuk arritën ta ndihmojnë skuadrën për ta fituar këtë trofe./21Media