Përfundon ndeshja mes Crystal Palaces dhe Manchester Unitedit

Përfundon ndeshja mes Crystal Palaces dhe Manchester Unitedit

Manchester United ka nxjerrur 3 pikë të vlefshme në sfidën e zhvilluar sonte ndaj Crystal Palaces. “Djajët e kuq” u gjendën në disavantazh prej dy golave po në fund arritën që të shënojnë fitore.

Në minutën e 11 të pjesës së parë të takimit, Andros Townsend shënoi për Crystalin dhe për rezultatin 1-0 të pjesës së parë.

Me të filluar pjesa e dytë, Patrick van Aanholt shënoi për rezultatin 2-0 në të mirë të Crystalit.

Mirëpo pa kaluar shumë minuta Chris Smalling shënoi për United dhe ngushtoi rezultatin në 2-1.

Në minuten e 76 të takimit, sulmuesi Romelu Lukaku shënoi për rezultatin 2-2 dhe Nemanja Matic vulosi fitoren e Unitedit ne minutat shtesë të takimit.

United me këtë barazim renditet në pozitën e 2 të tabelës së klasifikimit me 62 pikë të grumbulluara, kurse Crystali në pozitën e 18 me 27 pikë./21Media