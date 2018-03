“Duhet të dëshmojmë që jemi fqinj të mirë”

“Duhet të dëshmojmë që jemi fqinj të mirë”

Marrëveshja për fqinjësi mes Bullgarisë dhe Maqedonisë, duhet të zbatohet në projekte konkrete dhe të mos mbetet vetëm në letër, tha sot presidenti bullgar Rumen Radev. Ai dhe homologu i tij i Maqedonisë, Gjorgje Ivanov sot biseduan për bashkëpunimet tregtare dhe lehtësimet e mundshme në këtë drejtim. Takimi u realizua në bashkëpunim me odat tregtare dhe përfaqësuesit e biznesit të dy vendeve fqinje, shkruan tv21.tv

Në takimin mes Presidentit të vendit Gjorgje Ivanov dhe homologut të tij bullgar, Rumen Radevu u tha se marrëveshja për fqinjësi të mirë mes Maqedonisë dhe Bullgarisë, nuk duhet të mbetet vetëm në letër, por edhe të zbatohet. Sipas tyre kjo mund të arrihet duke e përmirësuar infrastrukturën si dhe duke intensifikuar bashkëpunimet ekonomike. Kreu i shtetit fqinj, theksoi se Maqedonia ka shanse të marrë ftesë për anëtarësim në BE gjatë mandatit me të cilin Bullgaria po kryeson. Megjithatë sipas tij, për t’u arritur kjo, duhet që para partnerëve të dëshmohet se dy vendet punojnë në mënyrë efektive.

“Kjo është puna jonë si politikanë, ne jemi në shërbim të shteteve tona, por është edhe punë e biznesit. Ne duhet t’i bashkojmë forcat që kjo marrëveshje për fqinjësi të mirë, miqësi dhe bashkëpunim, të mos mbetet vetëm në letër, të mos ngelet si akt afatshkurtër por të jetë proces produktiv. Jo vetëm në marrëdhëniet mes biznesit, investimet dhe përmirësimi i komunikimit, por edhe në arsim, kulturë, shkencë dhe turizëm, janë thelbësore”, u shpreh Rumen Radev, President i Bullgarisë.

Radev gjithashtu tha se është shumë e rëndësishme që Maqedonia sa më shpejtë të bëhet pjesë e NATO-s. Sipas tij, ky anëtarësim do t’i siguronte Maqedonisë biznese dhe investime të qëndrueshme dhe afatgjata. Nga ana tjetër, Presidenti i Maqedonisë, Gjorgje Ivanov tha se pas nënshkrimit të marrëveshjes për fqinjësi të mirë, janë ndier rritjet e para në shkëmbimet tregtare. Sipas Ivanovit, ka pasur një barrierë psikologjike tek njerëzit e cila ka filluar të zbehet, e kjo do të arrihet edhe më shpejtë me infrastrukturë më të avancuar.

“Veçanërisht është e rëndësishme që të rinjtë ta ndjejnë këtë ambient të ri që është krijuar, sepse kemi gjenerata që jetojnë në epokën digjitale. Ata nuk mund të presin në radhë nëpër pikat kufitare, që të shkojnë në një shtet fqinj për të hapur një biznes apo për bashkëpunime tregtare”, tha Gjorgje Ivanov, President i Maqedonisë.

Ivanov gjithashtu tha se në një botë ku gjithçka po digjitalizohet, përveç ujit, ushqimit dhe energjisë, këto të fundit duhet shfrytëzuar nga vendet e rajonit, që të kontribuojnë në vendet ku ato mungojnë. Takimi i sotëm mes dy krerëve shtetërore u bë nën shoqërimin e përfaqësuesve të odave tregtare dhe atyre të biznesit, të cilët nënshkruan dhe marrëveshje bashkëpunimi.