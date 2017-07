Zaev dhe Borisov "ilindenin" do ta shënojnë në Shkup

Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov nesër paradite do të mbërrijë në Shkup. Qëllimi i vizitës së tij në Shkup është nënshkrimi i Marrëveshjes për fqinjësi të mirë, të cilën, ekipet negociuese e finalizuan 18 vjet pas nënshkrimit të deklaratës në vitin 1999.

Nënshkrimin e marrëveshje për fqinjësi të mirë ndërmjet Maqedonisë dhe Bullgarisë, shefi i delegacionit evropian në Shkup, Samuel Zhbogar, në një intervistë ekskluzive për TV21, e vlerësoi si një gjest që duhet të jetë shembull për rajonin sesi në mënyrë evropiane zgjidhen problemet ndërmjet fqinjëve.

“Më duhet ta përshëndes këtë marrëveshje sepse mendoj se ajo do t’i ndryshojë marrëdhëniet, jo vetëm të këtyre dy vendeve, por do të reflektohet edhe në rajon. Kjo paraqet shembull se si dy shtete mund ta zgjidhin një problem që ka ekzistuar me vite dhe si në të ardhmen mund ta hapin rrugën e bashkëpunimit”, u shpreh Samuel Zhbogar, Ambasador i BE-së në Maqedoni.

Sipas agjendës, janë paraparë takime ndërmjet shefave të diplomacive të të dyja vendeve, Dimitrov dhe Zaharieva, ndërmjet ministrave të mbrojtjes Sheqerinska dhe Karakaçanov si dhe ndërmjet ministrave për transport dhe lidhje, Moskovski dhe Sugareski.

Mbështetje të plotë për nënshkrimin e marrëveshjes ofroi edhe lideri i partisë Të bashkuar për Maqedoninë, Lube Boshkovski i cili tha se ky do të jetë një hap pozitiv për vendin, duke e afruar atë drejt anëtarësimit në NATO.

“Qëndrojmë fuqishëm pas kësaj marrëveshjeje. Konsiderojmë se ajo do ta ofrojë Maqedoninë drejt Evropës dhe do t’ia hap dyert drejt NATO-s. Gjithçka tjetër është politikë ditore dhe spekulim, veçanërisht kur këto vijnë nga “bullgarë” të deklaruar”, tha Lube Boshkovski, Kryetar i Të Bashkuar për Maqedoninë.

Në prag të vizitës së nesërme, ambasadori bullgar në Shkup, Ivan Petkov ishte në kabinetin e kryetarit Ivanov, i cili gjithashtu ka paralajmëruar takim me Borisovin. 2 Gushtin, kryeministrat do ta shënojnë në Shkup. Sipas agjendës, ata do të vendosin lule në varrin e Goce Dellçevit, me çka Borisov dhe delegacioni i tij do ta përfundojnë vizitën në Maqedoni.