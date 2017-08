Zaev theksoi se në takimin me nënpresidentin Pence do ta theksojë vendosmërinë e Qeverisë së re për zbatim të reformave për integrimin euro-atlantik

Zaev theksoi se në takimin me nënpresidentin Pence do ta theksojë vendosmërinë e Qeverisë së re për zbatim të reformave për integrimin euro-atlantik

Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev është bashkë-nikoqir me kryeministrin e Malit të Zi, Dushko Maroviq, i Samitit të vendeve anëtare të Kartës së Adriatikut, që sot do të mbahet në Podgoricë, në të cilin do të marrë pjesë edhe nënpresidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mike Pence.

Pritet që nënpresidenti amerikan Pence ta theksojë përkushtimin e SHBA-së në Ballkanin Perëndimor dhe ta nënvizojë rëndësinë e qeverisjes së mirë, reformave politike dhe qeverisjes së të drejtës. Në samit do të marrin pjesë kryeministrat ose presidentët e vendeve anëtare të Kartës dhe të shteteve me status të mbikëqyrësve, ndërsa Maqedoninë do ta përfaqësojë kryeministri Zoran Zaev. Është paraparë që pas samitit, nënpresidenti i SHBA-së të ketë takime bilaterale me liderët e vendeve-pjesëmarrëse të samitit.

Kryeministri i Maqedonisë Zaev në virgjilje të samitit në Podgoricë, theksoi se në takimin me nënpresidentin Pence do ta theksojë vendosmërinë e Qeverisë së re për zbatim të reformave të domosdoshme për integrimin euro-atlantik dhe do të kërkojë mbështetje nga SHBA-ja dhe nga vendet e tjera anëtare të NATO-s për pranim të Maqedonisë në Aleancën Veriatlantike.

Edhe nënpresidenti i SHBA-së, Pence në bisedën telefonike me Zaevin më 10 korrik, shfaqi pritje pozitive nga takimet me liderët e vendeve të Kartës së Adriatikut në Mal të Zi dhe e përsëriti mbështetjen e Uashingtonit në aspiratat euro-atlantike të Maqedonisë.

Në virgjilje të vizitës së nënpresidentit amerikan Pence në Podgoricë, mediat malazeze publikuan se në vijim janë përgatitje serioze, ndërsa masat e sigurisë gjatë qëndrimit të tij do të ngrihen në nivelin më të lartë.

Maqedonia, së bashku me Shqipërinë, Kroacinë, Malin e Zi dhe Bosnjë e Hercegovinën është anëtare e Kartës së Adriatikut (Adriatik Çarter), ndërsa Kosova, Serbia dhe Sllovenia kanë status të vendeve mbikëqyre në grup.

Grupi Karta e Adriatikut është formuar nën patronazhin e SHBA-së në vitin 2003 dhe ka për qëllim t’i koordinojë aktivitetet për mbështetje të vendeve aspirantë për anëtarësim në NATO, shkruan TV21./21Media