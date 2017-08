Për shkak të temperaturave të larta, në ndeshjen e sotme do të ketë dy pauza

Tifozët e futbollit që erdhën në Shkup, po argëtohen edhe në 40 gradë celsius, qoftë në qendër të qytetit apo nëpër lokalet përreth. Ata kalojnë përmes mijëra banorëve të Shkupit, të cilët, nga i nxehti i madh freskohen madje edhe nëpër shatërvanët e qytetit.

Tifozët thonë se këtu kanë ardhur për t’i përkrahur ekipet e tyre të preferuara, ndërsa shprehen se nuk e kanë problem motin e nxehtë.

“Erdha këtu për të bërë tifo për Mançester Junajtëd dhe shpresoj se do të fitojnë. Nuk më intereson se si është koha. Koha është shumë e bukur. Gjithçka është bukur, edhe vendi po ashtu. Shpresoj se do të fitojmë”, tha një tifoz.

Gazeta britanike “Telegraf” shkruan se për shkak të temperaturave të larta, në ndeshjen e sotme do të ketë dy pauza gjatë të cilave lojtarët do të mund të freskohen. Pauza e parë do të jetë në minutën e 30-të, ndërsa e dyta në minutën e 75. Përndryshe, vala e nxehtë që erdhi nga veriu i quajtur “Lucifer” po përhapet drejt fqinjit jugor Greqisë, ku pritet që temperaturat të jenë mbi 40 gradë celsius. Autoritetet serbe këto ditë njoftuan se në Beograd u mat temperatura më e lartë që ka qenë ndonjëherë në 130 vitet e fundit./21Media