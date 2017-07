Sipas Osmanit, shoqëria është e shëndetshme vetëm kur është më lëvizje

Sipas Osmanit, shoqëria është e shëndetshme vetëm kur është më lëvizje

Zëvendëskryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani tha se Maqedonia asnjëherë nuk duhet të ndalet, sepse sipas tij ajo është sikur biçikleta, vetëm kur lëviz është stabile. Osmani sërish nëpërmjet rrjeteve sociale iu drejtua opinionit përmes një video, në të cilën thotë se në momentin kur Maqedonia ndaloi të lëvizë drejtë NATO-s dhe BE-së, vendi u kaplua nga një krizë e thellë politike dhe institucionale.

“Shoqëria është e shëndetshme vetëm kur është më lëvizje. Shembulli më i mirë është Maqedonia. Në momentin kur reshtëm të lëvizim drejtë NATO-s dhe BE-së, shoqërinë tonë e mbërtheu njëra ndër krizat më të thella politike dhe institucionale. Është kjo sikur puna e biçikletës. Ajo është stabile vetëm kur është në lëvizje. Edhe stabiliteti i Maqedonisë ruhet vetëm kur është në lëvizje drejt aspiratave euro atlantike”tha Osmani.

Por, ish-deputetja Ermira Mehmeti e cila tashmë nuk është pjesë e BDI-së, tha se kjo strategji e Osmanit ka një të metë. Ajo përmes facebook-ut pyeti Osmanin, se a është reformuar së pari BDI, që të flasim pastaj për reformimin e shtetit!

“PR strategjia e Bujar Osmanit ka një të metë elementare: nuk arrin dot të na shpjegoje çfarë esencialisht ka ndryshuar tek BDI nga qeverisja me DPMNE tek qeverisja me LSDM. Me e rëndësishme se sporti, biçikleta, ‘reflektimi gjate kujdestarisë’, në fakt, është pyetja: a është reformuar BDI, që tani të pretendojë se po reformon shoqërinë dhe shtetin?!”

Kujtojmë se ish-deputetja Ermira Mehmeti, u largua nga partia e Ali Ahmetit pikërisht për reformat që sipas saj, nuk po bëheshin brenda strukturave të BDI-së./21Media