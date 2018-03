Filma artistikë të legjendave të kinemasë botërore

“Maratona e filmave” është tradita e Radiotelevizioni 21, që në muaj të caktuar të vitit t’i kënaqë dashamirët e kinematografisë. Zakonisht mburremi me filmat e rinj dhe ata që vlerësohen shumë nga profesionistët. Kësaj here do të mburremi me “Maratonën e filmave bardh e zi”, që fillon të hënën mbrëma./21Media