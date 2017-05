Kadriu thotë se do të vazhdojë me projekte të reja

Kadriu thotë se do të vazhdojë me projekte të reja

Ish- deputetja e pavarur e Kuvendit të Kosovës, Margarita ka njoftuar përmes një shkrimi publik se ajo ka marrë vendim të tërhiqet nga politika.

“Qëndrova e pavarur për afro 3 vjet dhe jam e sigurt se për të bërë ndryshimin nga brenda strukturave, në partitë aktuale politike në Kosovë, biles për momentin, është ende një MISION I PAMUNDUR”, ka shkruar Kadriu.

Ajo tha se misioni i saj nuk përfundon me kaq. “Unë do t`i kthehem familjes time, mirëpo po ashtu planifikoj që të filloj një projekt të ri, së bashku me të gjithë përkrahësit e mbështetësit e kauzës time për një Republikë të re”, ka thënë ish-deputetja Margarita Kadriu./21Media

http://rtv21.tv/margarita-kadriu-largohet-nga-politika/