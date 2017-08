Sipas Kryeministrit të Malit të Zi

Kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markoviq, i pyetur se si ka rregulluar vendi i tij marrëdhëniet me shqiptarët dhe se a janë ata të integruar në shoqërinë malazeze, u përgjigj se Podgorica asnjëherë nuk ka pasur probleme me pakicat që jetojnë në vend dhe se për këtë arsye nuk ka pasur nevojë që të rregulloi marrëdhëniet me shqiptarët.

“Shqiptarët jetojnë me shekuj në Mal të Zi dhe gjithmonë i kanë kontribuar realizimit të interesave shtetërore. Malin e Zi për shekuj me radhë e ka karakterizuar harmonia shumë-etnik dhe shumë-fetar dhe me këtë krenohemi dhe e cilësojmë si karakteristikë shumë të rëndësishme të vendit tonë”, tha Markoviq në intervistën për revistën Novi Magazin, shkruan rtv21.tv

Ai ndër të tjera nënvizoi se shqiptarët në Mal të Zi i kanë të gjitha të drejtat, të cilat atyre ja u garantojnë ligjet kombëtare dhe shtoi se ata mbulojnë pozita tejet të larta në funksionet shtetërore, përfshirë këto edhe ato të ministrave në qeveri.

Duke folur për lëvizjet që kundërshtuan anëtarësimin e Malit të Zi në NATO, Markoviq tha se këto lëvizje ekzistojnë, por se ato sot janë shumë më të dobëta./21Media