Vazhdon vizita zyrtare në Kosovë e kryeministrit malazez

Kryeministri i Republikës së Malit të Zi, Dushko Markoviq , i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë, sot vazhdon takimet me udhëheqës të Kosovës.

Markoviq do të takohet me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeparlamentarin Kadri Veseli.

Takimi me Thaçin do të mbahet në ora 9:45, në Kabinetin e Presidentit, kurse me Veselin në ora 9:10 në Kabinetin e Kryetarit të Kuvendit.

Ndryshe Kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markoviq erdhi dje në Kosovë për një vizitë zyrtare. Ai është takuar e kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj./21Media