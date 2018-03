Thaçi: Puna jonë nuk do të ndalet tani nuk do të ndalet as në luftimin kundër korrupsionit dhe krimit të organizmit

Në konferencën e mbajtur pas takimi të krerëve të shtetit të Kosovës me delegacionin e BE-së, presidenti Hashim Thaçi foli edhe për çështjen e demarkacionit.

“Diskutuam edhe për çështjen e liberalizimit të vizave. Të gjithë e kemi të qartë se Kuvendi nuk arriti ta ratifikojë marrëveshjen, por jam i bindur se marrëveshja do të ratifikohet në ditët e ardhshme. Dhe jam i bindur se presidenti Juncker dhe të gjithë bartësit e institucioneve të Bashkimit Evropian do të bëjnë punën e tyre dhe do t’i japin fund izolimit të Kosovës”, u shpreh presidenti

Presidenti tha se do të merren të gjitha masat në mënyrë që të bëhet luftimi kundër korrupsionit dhe krimit të organizmit.

“Dua të theksoj se puna jonë nuk do të ndalet tani nuk do të ndalet gjatë periudhës në vazhdim e as pas liberalizimit të vizave. Do të marrim të gjitha masat dhe përgjegjësitë që na takojnë në mënyrë si institucione, shoqëri dhe media në mënyrë që lëvizja e lirë të mos keqpërdoret nga askush”, u shpreh Thaçi./21Media