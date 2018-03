Kanë përfunduar pjesët e para të 4 ndeshjeve të Europa League-s

Kanë përfunduar pjesët e para të 4 ndeshjeve të Europa League-s

Më herët përfunduan 4 ndeshje të 1/8-ës së finales në Europa League, ndërsa tani po zhvillohen edhe 4 të tjera.

Lazio e Dynamo Kyiv përfunduan pjesën e parë pa gola, ndërsa Marseille – Athletic Bilbao ishte ndeshja me më së shumti gola, duke përfunduar 45 minutat e para me epërsi të francezëve 2 me 1, me golat e Ocampos e Payet, ndërsa për Bilbaon shënoi Aduriz nga pika e penaltisë, shkruan rtv21.tv.

Edhe Leipzig e Zenit përfunduan pjesën e parë pa gola, përderisa Sporting është në epërsi ndaj Viktoria Plzen me golin e Monteros./21Media