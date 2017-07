Struganët humbin durimin

Një zinxhir mbeturinash me shishe plastike, qese dhe sende tjera u tërhoqen përmes qytetit të Strugës duke filluar nga bulevardi i Drinit të Zi deri te Çarshia në orët e vona të së dielës.

Aktivistet e Festivalit ‘Drimon’ që ishin iniciator të kësaj parade dëshirojnë të shprehin indinjatën e tyre në lidhje me djegien e deponisë së qytetit të Strugës e cila vazhdon të jetë aktive si dhe ti ndërgjegjësojnë qytetarët për rrezikun u kanoset nëse qëndrojnë të heshtur.

“Ne dëshirojmë ta tregojmë këtë duke nxjerrë këtë ide në mënyrë simbolike prej Shtëpisë së Kulturës në rrugë dhe të arrijë te të gjithë qytetarët.

G: Kujt ia dërgoni këtë mesazh?

Të gjithë qytetarëve të Strugës dhe të gjithë të prekurve prej këtij problemi”, tha Millko Jovceski, akvitist.

Aktivistët pjesëmarrës do të vazhdojnë me aktivitete të tjera nëse situata nuk vendoset nën kontroll nga autoritetet përkatëse, dhe do të zhvillohet papritur, njëjtë siç ndodhi dhe me këtë aksion. Por kjo nuk është lëvizja e vetme e qytetarëve të cilët kanë vendosur të mos rrinë të heshtur në lidhje me deponinë. Në facebook është formuar lëvizja ‘’Struganët për Strugën’’ ku ftohen të gjithë qytetarët të reagojnë kundër deponisë dhe mos reagimit të Komunës së Strugës dhe qeverisë se Republikës së Maqedonisë. Figura publike nga ky qytet, gazetar dhe këngëtar nëpërmjet një letre publike i’u janë drejtuan qeverisë dhe komunës që të fiken vatrat e deponisë në të kundërt do të marrin masa më radikale.

“1. Urgjentisht të fiken të gjitha vatrat në deponi dhe të parandalohet ndezja e vatrave të reja qoftë nga faktori natyror qoftë nga faktori njeri;

2. Të merren masa për sigurimin e deponisë 24/7 dhe të ndalohet qasja e personave të paautorizuar, me qëllim të parandalimit të hedhjes së mbeturinave të reja në këtë deponi dhe ndezja e të njëjtave;

3. Dislokim të deponisë dhe revitalizim të truallit të deponisë aktuale; dhe

4. Të gjendet zgjidhje e qëndrueshme për grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave të rajonit të Strugës konform standardeve mbi menaxhimin e mbeturinave.”,nga “Struganët për Strugën”.

Nëse deri më 01.08.2017 nuk fiken të gjitha vatrat në deponi dhe e njëjta pas kësaj date vazhdon të digjet dhe tymoj, nga kjo lëvizje thonë se do të ndërmarrin masa radikale në mbrojtje të shëndetit të vet, mjedisit jetësor dhe imazhit turistik të Strugës.

Deponia e qytetit të Strugës tashmë ka hyrë në ditën e 5-të të djegies duke rrezikuar sërish shëndetin e qytetarëve nga tymi që buron prej atje, por gjithashtu duke rrezikuar edhe imazhin turistik i cili është në kulmin e tij. Nga Komuna e Strugës deri më tani nuk është marrë ende një aksion për eleminimin e këtij problemi, ndërsa nga departamenti i zjarrfikësve në këtë qytet prapa kamerave bëjnë të ditur se është e pamundur që mjetet zjarrfikëse të futen brenda në deponi pasi rruga deri atje është e bllokuar.

Kujtojmë se qeveria më 28 korrik solli vendim për zgjidhje urgjente të problemit të deponisë.

Sipas atij vendimi ministria e financave dhe sekretariati gjeneral detyrohen që të sigurojnë mjetet financiare me të cilat do të sigurohen kushtet teknike dhe ekonomike për transport të deponisë në deponitë tjera më të sigurta në vend./21Media