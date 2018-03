MASHT: Mbetemi të përkushtuar që AKA-ja të kthehet në EQAR

Ministria e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë garanton se asnjë student nuk do të këtë problem me njohjen e diplomës së tij në nivel ndërkombëtar apo pranim për regjistrim në universitetet evropiane, dhe se ato do të trajtohen ashtu siç janë trajtuar deri më tash.

Këtë Ministria e ka bërë të ditur pas vendimit për përjashtimin e Kosovës nga EQAR-i.

“Ministria e Arsimi, Shkencës dhe Teknologjisë, garanton se asnjë studentë nuk do të këtë problem me njohjen e diplomave ndërkombëtarisht apo pranim për regjistrim në Universitetet Evropiane dhe se ato do të trajtohen ashtu siç janë trajtuar deri më tash.

Tendenca për të thënë se diplomat e studentëve tanë nuk do të njihen në Evropë, janë manipulime të ulëta, dashakeqe dhe dëmtojnë imazhin e Universiteteve tona dhe diplomave tona.

MAShT do të angazhohet fuqishëm që edhe programet e reja të cilat do të akreditohen, të garantojnë cilësi dhe do të kenë të njëjtën rëndësi dhe vlefshmëri .

Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia nuk janë pjesë e EQAR dhe studentët e tyre nuk e kanë asnjë problem me njohje të diplomave.

Ky është edhe një fakt i fuqishëm që demanton manipulimet se diplomat e studentëve tanë nuk do të njihen në EU. Por në asnjë mënyrë ky fakt nuk përmendet për të relativizuar apo zvogëluar rëndësinë që ka EQAR për njohjen vlefshmërisë së diplomave tona.

Njëkohësisht MAShT mbetet e përkushtuar që Agjencia e Kosovës për Akreditim të kthehet në EQAR brenda afatit të ankimimit prej 90 ditësh”, thuhet në komunikatën e MASHT-it./21Media