Shumë femra mendojnë se shenjat e plakjes janë të dukshme vetëm në fytyrë dhe përqendrohen në përkujdesjen e saj, duke lënë pas dore pjesën e qafës e cila është edhe më delikatja

Me kalimin e kohës muskujt e lëkurës kontraktohen dhe si pasojë formohen rrudhat e para në qafë, të cila të krijojnë përshtypjen e një gushe të dytë.

Masazhi është një tjetër mënyrë që pengon formimin e rrudhave dhe gushës së dytë. Duhet ta masazhoni çdo natë për afro 10-15 minuta, me lëvizje rrethore nga lart-poshtë pasi lehtëson qarkullimin e gjakut. Sipas dëshirës mund të përdorni vajra natyralë, për shembull vaji esencial i limonit është i pasur me vitaminë C dhe ushqen me antioksidantë lëkurën, nga ana tjetër vaji i sherebelës hidraton dhe gjallëron lëkurën.

Një mënyrë tjetër shumë efektive është edhe masazhimi me kuba akulli. Merrni 3 kuba akulli dhe masazhoni qafën për 10 minuta. Ky veprim i përnatshëm ul inflamacionin e lëkurës, aktivizon qarkullimin e gjakut dhe tonifikon muskujt e qafës.

Më poshtë do të gjeni dy maska që zhdukin rrudhat e qafës:

1.Maskë më banane dhe vezë Përbërësit: 1 banane e pjekur mirë, 2 të bardha vezësh dhe 1 lugë çaji mjaltë.

Shtypni bananen, më pas shtoni të bardhat e vezëve dhe mjaltin. Punojeni maskën me gishta pasi në këtë mënyrë ushqeni dhe duart. Pasi maska të jetë bërë homogjene masazhoni qafën më lëvizje të ngadalta dhe lëreni të veprojë për 30 minuta. Kjo maskë duhet përsëritur dy deri në tre herë në javë për të arritur rezultate të shpejta.

2.Maskë me sheqer kaf dhe mjaltë

Përbërësit: dy lugë çaji mjaltë,1 lugë çaji sheqer kaf, lëngu i një portokalli të shtrydhur dhe ujë i ngrohtë.

Në një enë shtoni lëngun e portokallit, mjaltin dhe përziejini vazhdimisht. Më pas shtoni sheqerin kaf dhe masazhoni qafën. Kjo maskë funksionon gjithashtu si një scrub që largon qelizat e vdekura nga lëkura. Mbajeni në qafë për 20 minuta dhe lajeni me ujë të vakët./21Media

