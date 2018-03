Presidenti dekoron edhe Halil Matoshin

Presidenti dekoron edhe Halil Matoshin

Presidenti Hashim Thaçi do t’i dekorojë disa personalitete me rastin e 10 vjetorit të Pavarësisë, në mesin e tyre edhe Halil Matoshin. Por, ky i fundit thotë se ka shumë gra e burra që e meritojnë të dekorohen para tij, ani pse thotë se gjatë gjithë jetë është angazhuar për liri e demokraci.

“Dekorata Presidenciale është institucionale dhe si të tillë më bën nder! Një jetë njeriu jam angazhuar për të vërtetën, për liri, demokraci dhe dinjitet njerëzor në Kosovë dhe do të angazhohem deri në frymën e fundit me i dhânë dashni e besnikëri Republikës! Me ia besu ligjit lirinë! Dhe kurrë s’më ka lidhur interesi apo agjendat personale e partikulare me këtë angazhim.

Porse ka shumë gra e burra që e kanë merituar të dekorihen para meje. Dhe janë harru e heshtë!”, tha ai

Matoshi me anë të një statusi në Facebook thotë se se këtë dekoratë ia dedikon babait të tij, Hazir Matoshit, shkruan rtv21.tv

“Këtë dekoratë ia dedikoj babës tim Hazir Matoshit, luftëtar i betejës së Kitkës dhe luftës së Gjilanit (1945) i cili kurrë nuk kërkoi privilegje as dekorata, sepse jeta sipas tij është sfidë, përgjegjësi për vendin dhe njerëzit, por është dhe bekim! Jemi të bekuar që baba ynë u shndërru në institucion për ne dhe na mësoi me e dashtë Atdheu, pa kërkuar shpagim! Falemnderit President Thaçi!

Zoti e bekoftë përjetësisht Republikën e Kosovës dhe njerëzit e saj të mirë!”, shtoi Matoshi./21Media