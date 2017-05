Ai ka ripërseritur se politika është besim

Halil Matoshi i cili para disa dite aderoi në partinë “Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës” (AAK), është shprehur i kënaqur me punën brenda këtij subjekti politik, shkruan rtv21.tv.

“Kenaqesi me u njofte e me punu me gra e burra fort t’mire: Politika asht besim, besim, besim…

#meRamushin”, ka thënë Matoshi përmes një shkrimi në “facebook”./21Media

