Matoshi ka një porosi për deputetët

Këshilltari politik i kryeministrit Ramush Haradinaj, Halil Matoshi, u ka bërë thirrje deputetëve që nesër ta votojnë ligjin për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi.

Ai këto thirrje ia ka adresuar veçanërisht Lidhjes Demokratike të Kosovës.

“Forcat patriotike-kushtetuese të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës, e sidomos LDK si parti institucionaliste, duhet t’i braktisin kalkulimet politike dhe ta votojnë ligjin për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi në paket, marrëveshjen si akt ndërkombëtar sëbashku me Raportin e Komisionit dhe Aneks-marrëveshjen: Deklaratën e dy presidentëve. Vetëm kështu fitojnë të gjithë, pa humbur territorin dhe ftyrën!?”, ka shkruar Matoshi në Facebook.

Ai po ashtu ka shtuar se për korrigjim në Çakorr e Zhleb ka marrë obligime shtetërore edhe Mali i Zi.

“Dhe për ta mbrri liberalizimin që është kërkesë qytetare!

Nesër të gjithë mund të pendohen e dikush edhe të koritet!?

E ftoj publikusht lidershipin e LDK-së që të manifestojë moral të lartë politik dhe patriotizëm konstitucional dhe t’i votojë në pako tre materiet!”, ka përfunduar Matoshi.

Ndryshe seanca për ratifikimin e vijës kufitare me Malin e Zi do të mbahet nesër në orën 10:00. Me këtë rend të ditës u mbajt edhe sot një seancë por që u shty për nesër pas dakordimit me shefat e grupeve parlamentare. Veseli sot gjatë fjalës së tij tha se janë në rrugë të mirë që të gjejnë një kompromis për demarkacionin.

Kujtojmë që për ratifikimin e kësaj Marrëveshjeje, nevojiten 80 vota të deputetëve apo dy të tretat e numrit të tërësishëm të deputetëve të Kuvendit të Kosovës./21Media