Maya Alickaj tregon për jetën e saj në Gjermani

Këngëtarja dhe aktorja vlonjante Maya Alickaj, në emisionin “21 Gradë” në RTV21 ka treguar për rrugëtimin e saj në Gjermani. Ajo ka thënë se atje ka shkuar vetëm për dy tre muaj tek një mike e saj e cila e kishte vizituar Shqipërinë dhe dinte shqip. Alickaj tregon edhe arsyen pse qëndroi shumë më gjatë.

“Në Gjermani të jem e sinqertë fare fare më ka mbajtur mirënjohja e kësaj zonje që nuk kishte fëmijë…mirëpritja që më bëri ajo, mundësia që më dha për të ndejtur…ajo më dha mundësi të jetoja tek ajo të studjoja, m’i krijojë këto kushte nëse do të doja të rrija, lidhja jonë u bë shumë e ngushtë dhe ngela me një këmbë andej me një këndej sepse edhe u futa në jetën gjermane dhe më vinte keq më dukej sikur po e tradhtoja këtë njeri shumë të mirë dhe më shumë virtyte”, ka thënë Alickaj si dhe ka shtuar se për të edhe sot është mamaja e saj adoptive dhe se i ruajnë raportet edhe pse Alickaj tani jeton në Shqipëri./21Media