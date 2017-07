Aktivitete të ndryshme për diasporën

Nën patronazhin e Ministrisë së Diasporës, mbahet nesër në Prekaz manifestimi “Dita e Diasporës”. Kjo ngjarje filllon në orën 19:00 me homazhe te varrezat familjes Jashari, ndërsa në ora 20:00 do të ketë program kulturo-artistik ku do të perfromojnë grupi muzikor “Kvali” nga Sllovenia, i udhëhequr nga muzikologjia Alma Bejtullahu, ikona e muzikës së vjetër qytetare Nezafete Shala & grupi muzikor.

Kurse me datën 2 gusht në modelariumin e Fakultetit të Arkitekturës (prapa Ministrisë së Arsimit), në orën 20:00, bëhet ndarja e çmimeve “Mërgimtari i viti” dhe “Gazetari i vitit për diasporën”./21Media