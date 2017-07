​Sot mbahet tryeza “Ndikimi rus në Ballkan: një shqetësim në rritje për Kosovën”

Në këtë Tryezë, do të prezantohet edhe Analiza (Policy Brief) nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë – SPRC mbi objektivat kryesore të Politikës së Jashtme të Rusisë në Ballkan dhe në raport me Kosovën, si dhe Luftën Propagandistike të Federatës Ruse ndaj Kosovës.

Tryeza organizohet në bashkëpunim dhe me mbështetjen nga Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) në Kosovë, në kuadër të mbështetjes për programin “Debati i Sigurisë” dhe nis në ora 11.00.