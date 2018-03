Shkolla e Diasporës ka ftuar edhe mediat që të mbështesin këtë marsh sensibilizues

Shkolla e Diasporës ka ftuar edhe mediat që të mbështesin këtë marsh sensibilizues

Me qëllim të parandalimit të martesave të hershme, të rinjtë e Komunës së Malishevës do të kenë rastin t’i bashkohen marshit të marsit “Mbaje lapsin, jo unazën”, që do të organizohet më 7 mars, në orën 12:45 para gjimnazit “Hamdi Berisha” në Malishevë.

Shkolla e Diasporës, organizatore e këtij eventi synon që përmes këtij marshi, të cilin e kanë quajtur ndryshe edhe iniciativa “Autobusi”, të sensibilizojnë, sidomos vajzat dhe moshat e reja të kësaj komune për normat sociale të lidhura me nderin dhe vijueshmërinë e shkollës, specifikisht parandalimin e martesave të hershme, nën moshën 18 vjeçare.

Përmes një komunikate për media, Shkolla e Diasporës ka ftuar edhe mediat që të mbështesin këtë marsh sensibilizues, duke thënë se roli i mediave në gjithë këtë rrugëtim është më se i rëndësishëm dhe do të përçonte më së miri mesazhin e këtij projekti në mënyrë që zëri i të rinjve të jetë i pranishëm në gjithë shoqërinë e kosovare.

Ndryshe, kjo iniciativë është nismë e dalur nga Shkolla e Diasporës në Kosovë, program ky i implementuar nga Germin dhe mbështetur nga Rini, Punësim dhe Shkathtësi – GIZ.