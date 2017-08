Hardh Fest do të nis me 7 shtator dhe do të zgjasë deri më 10 shtator

Këtë vit, me sloganin “Mbas verës, vjen vera”, mbahet edicioni i 16 i “festës së vjeljes së rrushit – HardhFest”, që do të nisë më 7 shtator dhe do të zgjasë deri më datën 10 shtator, n’Konak të Rahovecit ( tek shtëpia e verës).

Për aktivitetet, muzikën dhe gjithçka që do të ndodh më 7 – 10 shtator, organizatorët kanë thirrur për sot e hënë ( 21 gusht) një konferencë për media.

Qëllimi i festës së vjeljes së rrushit “HardhFest”, është promovimi i rajonit vreshtar te luginës se Rahovecit, vertarisë , Rakisë, trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore si dhe turizmin rural ne Kosovë.