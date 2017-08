Shah Rukh Khan njëri ndër personat me më ndikim në botë

Një skenë romantike në shi, një vallëzim i veçantë veshur në kostume ngjyra ngjyra, janë këto vetëm disa nga karakteristikat filmave bollivudian, industrisë së dytë të filmit në botë. E kur jemi tek këta filma interes ngjallin edhe artistët. Njëri ndër më të famshmit e më të talentuarit është Shah Rukh Khan i cili gëzon epitetin si “Mbreti i Bollywood-it”, shkruan rtv21.tv

I njohur me nofkën SRK, aktori dhe producenti numëron më shumë se 80 paraqitje në filmat bollivudian e këtë kryesisht në rolet kryesore. Khan u lind më 2 nëntor të vitit 1965, në New Dehli, Indi, karierën e filloi në fund të viteve të ’80-ta përmes paraqitjes në një serial.

Kurse në Bollywood debutoi në vitin 1992 me filmin Deewana. Kështu vitet e ’90-ta ishin fillimi i karrierës së tij në këtë industri, për të vazhduar deri në ditët e sotme ku edhe fitoi famë mbarëbotërore.

Filmat e SRK kryesisht flasin për identitetin kombëtar indian dhe lidhjen me komunitetin indian jashtë vendit. Po ashtu për dallimet gjinore, raciore e religjioze. Për këto role ai u shpërblye me çmime nga Qeveria e Indisë- Padama Shri dhe Qevria e Francës – Ordre des Arts et des Lettres dhe Legion d’honneur, shkruan rtv21.tv

Fama e tij i hapi dyert edhe në biznes, Khan që nga vitit 2015 është bashkëpronar i kompansië së filmit “REd Chillies Entertainment” dhe filialeve të saj. Po ashtu është bashkëpronar i ekipit të kriketit inidan “Kolkatan Knight Riders”. Është edhe prezantues i emisioneve televizive. Mediat shpesh e emërojnë atë si “Brad SRK, ” për shkak të simpërmarrjeve të shumta të tij.

Shah Rukh Khan njihet edhe si filantropist . Përpjekjet filantropike të Khan kanë siguruar kujdesin shëndetësor dhe lehtësimin e fatkeqësive, dhe ai u nderua me çmimin e UNESCO-s, “Piramide con Marni” në vitin 2011 për mbështetjen e tij për edukimin e fëmijëve. SRK rregullisht shfaqet në renditjen e njerëzve më me ndikim në kulturën indiane dhe në vitin 2008, Newsweek e renditi atë një nga pesëdhjetë njerëzit më të fuqishëm të botës.

Sa i përket jetës private ylli i Bollywood është i martuar me producenten Gauri Khan, një hindustane mirëpo kjo nuk ndikoi asgjë në lidhjen e tyre, pasi që SRK me religjion është mysliman. Çifti kanë tre fëmjë Aryan, Suhana dhe Abramin./21Media