Diskutim jo vetëm për kandidatët për kryetar komunash

Ka filluar mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm të AKR-së, ku pritet të vendoset lidhur me kandidatët për kryetar të komunave, por flitet se do të diskutohet edhe për bashkimin e këtij subjekti me koalicionin PAN.

Përndryshe, edhe i nominuari për kryeministër nga PAN, paralajmëroi se shumë shpejt do të ketë një qeverisje më gjithëpërfshirëse, madje përmendi edhe AKR-në.

Takimi po mbahet pa pranin e mediave.