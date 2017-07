Mblidhet Këshilli i Përgjithshëm i LDK-së

Mblidhet Këshilli i Përgjithshëm i LDK-së

Pak minuta më parë është mbledhur Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë mbledhje po merr pjesë edhe kryeministri në detyrë Isa Mustafa, kandidati për kryeministër nga koalicioni LAA, Avdullah Hoti si dhe anëtarë tjerë të LDK-së.

RTV 21 merr vesh se në mbledhje do të diskutohet edhe për veprimet e këtij subjekti politik për seancën konstituive të 3 gushtit, shkruan rtv21.tv

Përveç asaj se a do ta votojnë kryetarin e Kuvendit, pikë tjetër e rendit të ditës të mbledhjes së LDK-së është edhe mundësia e koalicionit pas-zgjedhor me Vetëvendosjen si dhe përgatitja për zgjedhje lokale.

Në seancën konstituive që do të mbahet më 3 gusht, do të votohet për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, post ky i cili i takon PAN-it, por dy partitë Vetëvendosje dhe LDK, ende nuk kanë bërë të ditur qëndrimin e tyre që do të mbajnë gjatë kësaj seance./21Media