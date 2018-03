Pas helmimit të ish-agjentit rus Sergei Skripal

Pas helmimit të ish-agjentit rus Sergei Skripal

Për shkak të rastit të kolapsit enigmatik të ish-agjentit rus, në Londër është thirr mbledhja urgjente e Komitetit të Qeverisë për situata të jashtëzakonshme. Komiteti britanik i krizës, i njohur me emrin Kobra, do të zhvilloi takimin në momentin kur njësitë e policisë britanike për luftë kundër terrorizmit po hetojnë rastin e, siç besohet, helmimit të ish-agjentit Sergei Skripal dhe të vajzës së tij, Julia, të cilët u gjetën të dielën pa vetëdije në qytetin Solsberi, pasi që kanë pasur kontakt me një substancë të panjohur.

Rasti i Skripalit ngjalli në Britani kujtimet për helmimin e ish-agjentit tjetër rus, Aleksandër Litvinenko, për helmimin e së cilit Londra fajëson Rusinë. Ministri i Jashtëm i Britanisë, Boris Johnson, deklaroi të martën se Londra do të reagoi, e madje edhe të anuloi pjesëmarrjen e Anglisë në Kampionatin Botëror të Futbollit në Rusi, nëse dëshmohet se Moska ka qenë e përfshirë në helmimin e Skripallit. Skripall dhe vajza e tij janë në gjendje kritike.

Skripal është ish-kolonel i shërbimit të inteligjencës së ushtrisë ruse dhe u pensionua në vitin 1999, për të punuar më pas deri në vitin 2003 në ministrinë e Jashtme të Rusisë. Në vitin 2006, ai u shpall fajtor në Rusi, nën akuzat se ka spiunuar për shërbimin britanik, MI6. Atëbotë u dënua më 13 vjet burg, por u lirua në vitin 2010, në kuadër të marrëveshjes së Moskës me Uashingtonin për shkëmbimin e agjentëve dhe u vendos në Britani./21Media