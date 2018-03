Një ndër pikat është interpelanca e kryeministrit Haradinaj

Një ndër pikat është interpelanca e kryeministrit Haradinaj

Sot mblidhet Kryesia për të vendosur për një datë se kur do të mbahet seanca e re.

Në këtë mbledhje do të caktohet vazhdimi i seancës të mbetur gjysmë me disa nga pikat, e që njëra është interpelanca e kryeministrit, Ramush Haradinaj lidhur me rritjen e pagave për kabinetin qeveritar.

Në seancën që do të caktojë sot Kryesia do të diskutohen edhe pikat tjera që kanë mbetur.

Të mërkurën do të mbahet seanca e jashtëzakonshme ku pritet të votohet demarkacioni me Malin e Zi.

Mbledhja do të mbahet në ndërtesën e Kuvendit, në orën 14:00./21Media