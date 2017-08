Pacolli ka këshilluar që partitë e përfaqësuara në Kuvend të merren vesh për formimin e një qeverie të spektrit të gjerë

Kryesia e LDK-së është mbledhur në këto momente siç flitet për të shqyrtuar emrat e kandidatëve për kryetar të komunave, por pritet të jetë i pashmangshëm edhe ultimatumi i kryetarit të AKR-së, Behgjet Pacolli, subjekt ky me të cilin është në koalicion LDK.

Pacolli për televizionin publik ka pohuar se është konstruktiv dhe nuk do ta bllokojë vendin por do bëjnë hapin e parë drejt zhbllokimit të ngërçit politik.

“Sot kam fol edhe me z. Mustafa, do të flas edhe me z. Kurti dhe kam thënë se brenda dhjetë ditëshit të parë ju duhet të merreni vesh dhe nëse ju dy nuk jeni të gatshëm me formua një qeveri unë nuk di çfarë kuptimi ka qëndrimi im aty”, tha Pacolli.

Ai ka këshilluar që partitë e përfaqësuara në Kuvendin e ri të Kosovës të merren vesh për formimin e një qeverie të spektrit të gjerë. Kjo duhet të bëhet, sipas tij, që të kryhen punët urgjente të Kosovës.