Gratë më të bukura në vite

Gratë më të bukura në vite

“Miss World” apo Miss Bota është një nga garat e bukurisë në botë. Kjo garë është themeluar në vitin 1951 nga një agjent reklamash britanik i quajtur Eric Morley. Gara ishte parashikuar fillimisht si një ngjarje e njëhershme, por doli të jetë kaq popullore saqë u bë një ngjarje vjetore, shkruan rtv21.tv.

Këto janë disa imazhe nga 15 fitueset më mahnitës të këtij konkursi.

1 Susana Duijm, Venezuela

Miss World 1955



Venezuela mban rekordin për të fituar garën e Miss World. Përfaqësueset nga ky vend kanë fituar gjithsej gjashtë herë dhe Susana ishte e para prej tyre për ta bërë këtë. Falë këtij titulli, ajo ishte në gjendje të niste një karrierë aktrimi dhe të punonte si prezantuese televizive.

2 Penelope Coelen, South Africa

Miss World 1958

Kjo vajzë 18-vjeçare, e cila punoi si sekretare, e tërhoqi audiencën dhe u bë fituesja e parë e konkursit nga Afrika e Jugut. Ajo më vonë u kthye në Afrikën e Jugut, u martua dhe ka qënë një zonjë e shoqërisë së lartë që nga ajo kohë. Ajo ka pesë djem dhe tre nipër. Coelen ka një interes në fotografinë dhe është pronare e një sallon bukurie. Një lloj trëndafili është emëruar pas saj: Rosa Penny Coelen

3 Ann Sidney, United Kingdom

Miss World 1964

Ann Sidney ishte përfaqësuesja e dytë nga vendi i saj për të fituar konkursin e Miss World. Pas fitores së saj, Ann luajti një rol të roleve të vogla në televizion, duke përfshirë në Avengers dhe A You Are Being Served? Ajo gjithashtu luajti në filmin e James Bond You Only Live dy herë.

4 Madeline Hartog-Bel, Peru

Miss world 1967

Pas fitores së saj në garë, Madeline jetonte në Paris, dhe më vonë në jug të Floridës. Atje ishte ajo që ajo u martua dhe lindi një vajzë.

5 Jennifer Hosten, Grenada

Miss World 1970

Një vit pas fitimit të konkursit, Jennifer filloi të punojë në Air Canada, u martua, u transferua në Bermuda, dhe më vonë në Kanada ku u diplomua nga universiteti dhe u bë psikoterapeute. Ajo ka dy fëmijë dhe pesë nipër e mbesa

6 Cindy Breakspeare, Jamaica

Miss World 1976

Cindy Breakspeare e la karrierën e saj si një model prapa dhe në vend të kësaj iu kushtua muzikës. Ajo ka tre fëmijë, duke përfshirë një djalë me Damian Marley, i cili ndoqi gjurmët e babait të tij dhe u bë një artist i famshëm reggae. Ajo gjithashtu ka katër nipër e mbesa.

7 Sarah-Jane Hutt, United Kingdom

Miss World 1983



Megjithatë, një tjetër përfaqësues i Britanisë së Madhe që ka pushtuar titullin më të lakmuar të bukurisë në botë. Fitorja e Sarah-Jane Hutt u tërboi aq shumë me pjesëmarrësit e tjerë se ata ishin mjaft të guximshëm për të kritikuar vendimin e jurisë dhe një madje refuzoi të ndiqte topin në nder të “kurorëzimit” të Miss Bota.

8 Linda Pétursdóttir, Iceland

Miss World 1988



Linda nuk është vetëm mbretëresha e bukurisë, por edhe një biznesmene i suksesshëm. Gjatë 20 viteve, ajo drejtoi kompaninë e saj të spa, botoi një autobiografi dhe në vitin 2015 mori pjesë edhe një herë në garën e Miss World – këtë herë si anëtar i jurisë.

9 Aishëarya Rai, India

Miss World 1994

Aishwarya Rai është një aktore, model, dhe ambasadore e bukurisë për L’Oreal. Ajo flet rrjedhshëm pesë gjuhë. Që nga viti 2007 ajo ka qenë e martuar me Abhishek Bachchan, djalin e aktorit të famshëm Amitabh Bachchan, dhe në vitin 2011 ata kishin një vajzë, shkruan rtv21.tv.

10 Priyanka Chopra, India

Miss World 2000



Priyanka është një këngëtare e talentuar, aktore dhe model. Ajo ka marrë pjesë gjithashtu në shumë aktivitete bamirësie në Indi dhe në SHBA, dhe ajo është një ambasadore e vullnetit të mirë për fondin bamirës të CAF-it dhe Konfederatën e Industrisë Indiane. Ajo ka ndihmuar në organizimin e fushatave për të çrrënjosur analfabetizmin.

11 Azra Akın, Turkey

Miss World 2002

Azra Akın është një modele e famshme, aktore dhe balerinë, fituese e shfaqjeve televizive “The Games dhe Yok Boyle Dans” (ekuivalenti turk i Dancing With The Stars). Ajo flet turqisht, holandisht dhe anglisht.

12 Rosanna Davison, Ireland

Miss World 2003

Rosanna Davison është një modele, aktore, këngëtare dhe autore e librit të gatimit i cili u bë një bestseller. Babai i Rosanna është muzikanti i famshëm Chris de Burgh, i cili i kushtoi një nga këngët e tij vajzës së tij.

13 Ksenia Sukhinova, Russia

Miss World 2008

Ksenia ishte e dedikuar për sport, gjimnastikë ritmike dhe vrapim. Pasi fitoi Miss World, ajo vazhdoi karrierën e saj të modelimit në Itali, Spanjë dhe Francë dhe mori pjesë në shfaqje të Valentino dhe dizajnerë të tjerë të njohur. Ksenia është ftuar të jetë anëtare e jurisë në të dyja garat e Miss World dhe Z. Botëror në shumë raste dhe në vitin 2016 ajo mori pjesë si një nga gjyqtarët përgjegjëse për paraqitjen e pyetjeve për garuesit.

14Megan Young, Philippines

Miss World 2013



Një aktore, model, dhe prezantues televiziv, Megan Young u bë përfaqësuesi i parë nga Filipinet për të fituar titullin Miss World. Ajo ka lindur në SHBA në një familje të përzier (babai i saj është amerikan, nëna e saj është Filipino). Familja e saj u zhvendos në Filipine, ku mbaroi shkollën dhe vendosi të ndjekë një karrierë në televizion.

15 Rolene Strauss, South Africa

Miss World 2014



Modeli Rolene Strauss u bë personi i tretë nga vendlindja e saj në Afrikën e Jugut për të fituar titullin Miss World. Rolene u interesua për modelimin që nga një moshë e re pasi ajo pa kurorëzimin e një Miss World të Afrikës së Jugut më parë në vitin 2000 në moshën 8 vjeçare. Rolene gëzon të luajë golf dhe gjithashtu di si të luajë flautin dhe kitarë. Në pranverën e vitit 2016, ajo hapi fondin e vet bamirës të familjes, i quajtur Fondacioni Strauss, i cili merret me çështjet rreth shëndetit të grave. Në gusht të të njëjtit vit, doli se ajo dhe burri i saj po prisnin fëmijën e tyre të parë.