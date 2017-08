Një tjetër ngjarje tragjike ka ndodhur në plazhet e Shqipërisë

Këtë herë në Divjakë. Një vajzë vetëm 12 vjeçe është mbytur në det. Ajo kishte qenë në plazh së bashku me kushërirëne saj. Vajza e mbytur është me inicialet G.A.

Një djalë 15 vjeç kishte tentuar të shpëtonte kushërirat që po mbyteshin, por nuk ia ka dalë të shpëtojë dot të miturën 12-vjeçare.

“Në datën 14.08.2017, rreth orës 16:00, në plazhin e Divjakës, shtetasja G.A, 12 vjeçe, banuese në fshatin Krykuq, Divjakë, duke u larë në det bashkë me kushërirën e vet, shtetasen M.L, 11 vjeçe, banuese në fshatin Mizë, Divjakë, i ka marrë rryma dhe kanë rrezikuar të mbyten. Në ndihmë të tyre ka shkuar një pushues i rastit, shtetasi A.M, 15 vjeç, i cili me ndihmën edhe të pushuesve të tjerë i ka nxjerrë në breg të dyja vajzat por ka mundur të jetoi vetëm shtetasja M.L, pasi vajza 12 vjeçare G.A ka ndërruar jetë. Shërbimet e policisë dërguan me urgjencë në spital djalin që shkoi për të shpëtuar vajzat pasi nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore, për shkak të ujit të tepërt që kishte konsumuar. Aktualisht djali ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu edhe vajza tjetër që shpëtoi M.L nuk ka probleme për jetën”, thuhet në njoftimin e policisë së Shqipërisë.