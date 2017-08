Poezi nga poeti i njohur shqiptar

Poezi nga poeti i njohur shqiptar

Rifat Kukaj u lind më 25 tetor 1939 në Tërstenik të Drenicës dhe vdiç më 11 shtator të vitit 2005. Ishte prozator, poet, dramaturg, përkthyes dhe skenarist i letërsisë për fëmijë dhe të rritur

Kontribuoi në afirmimin e krijimtarisë letrare sidomos asaj për fëmijë në rrjedhat ndërkombëtare dhe se ndihmoi autorë të shumtë të rinj./21Media

Me Fal Trendafil

Qpo te buzqeshin petalet

Trendafil bukurosh,

Si re te buta mbi male

Petalet qe me shohin prore

Me ngjyren roze

Si nper qepallat qumeshtore

Me fal o mik per ngrysjen

Time dhe dritherime…

Une do te tshoh dhe veren tjeter

Po kurr me syte e nenes sime.