Abbiati ka qenë më me këmbë në tokë

Deri tani në Europa League, skuadra e Milanit konsiderohej një skuadër me fat nga shorti, pasi kundërshtarët nuk kanë qenë të një niveli të lartë, por në 1/8 e këtij kompeticioni, kuqezinjtë do të përballen me Arsenalin, një kundërshtarë aspak i lehtë.

Teksa ka folur pas hedhjes së shortit, drejtori sportiv i Milanit, Massimo Mirabelli ka thënë me shaka “Më vjen keq për Arsenalin”.

Por, menaxheri i skuadrës, Christian Abbiati ka qenë më me këmbë në tokë.

Ai tha se në një takim të tillë kërkohet edhe mbështetja e tifozëve për ta kaluar kundërshtarin. “Do të jetë një ndeshje e bukur. Ky grup mund t’i kalojë anglezët. Edhe tifozët do të japin ndihmën e tyre”, tha Abbiati.