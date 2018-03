Media ndërkombëtare, sidomos ajo amerikane, dhe agjenci prestigjioze lajmesh, i kanë kushtuar një vend të rëndësishëm sekuestrimit të një sasie të madhe kokaine, me origjinë nga Kolumbia, nga autoritetet shqiptare

Media ndërkombëtare, sidomos ajo amerikane, dhe agjenci prestigjioze lajmesh, i kanë kushtuar një vend të rëndësishëm sekuestrimit të një sasie të madhe kokaine, me origjinë nga Kolumbia, nga autoritetet shqiptare

Gazeta të njohura si ”Washington Post” dhe ”New York Times” theksojnë faktin se autoritetet shqiptare janë angazhuar maksimalisht për luftën kundër drogës.

”Policia shqiptare sekuestroi mbi 613 kilogramë kokainë që kishte mbërritur në vend nëpërmjet një ngarkese me banane nga Kolumbia”, shkruajnë gazetat e sipërcituara, që i referohen agjencisë prestigjioze të lajmeve, Associated Press.

”Shefi i policisë, Ardi Veliu deklaroi sot se dy persona ishin arrestuar një ditë më parë se kokaina, e vendosur në pako të vogla, të gjendej në një kontenier që ishte zbarkuar nga një anije që vinte nga Kolumbia duke kaluar nga Italia dhe Malta. Kontenieri ishte dërguar në një magazinë private para se policia të ndërhynte. Pronari i saj është ende në kërkim”, shtojnë gazetat.

”Shqipëria njihej më parë si një udhëkryq i trafikut të marijuanës, por masat e fuqishme të ndërmarra nga qeveria sollën një reduktim të ndjeshëm të numrit të plantacioneve”, theksojnë ato.

Ndërkohë, agjencia italiane e lajmeve, ANSA, thotë se ”kokaina duhej të qëndronte në Shqipëri, për t’u shpërndarë më vonë në tregjet europiane”.

”Ky operacion është zhvilluar në koordinim me strukturat e vendeve të tjera, mes të cilave edhe DEA amerikane”, thekson ANSA.

”Kokaina u gjend e fshehur në një kontenier me dysheme të dyfishtë, i mbushur me banane, që kishte ardhur me një anije që ishte nisur nga Kolumbia, që para se të mbërrinte në Durrës”, shton agjencia, që citon kreun e Policisë së Shtetit, Ardi Veliu.