Kryeministrja e Britanisë e bindur

Kryeministrja e Britanisë e bindur

Theresa May i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të vazhdoi diskutimet për vizionin e saj ambicioz, por praktik për marrëdhëniet ekonomike me Britaninë, pas largimit të vendit nga unioni.

Kryeministrja e Britanisë se marrëveshja e mirë për Londrën, do të jetë e mirë edhe për Brukselin.

Mey tha se është e bindur se do të arrihet një marrëveshje e mirë, por pranoi njëkohësisht se pas largimit nga unioni, vendi i saj në disa fusha nuk do të ketë qasje të njëjtë në tregjet evropiane.

Mey të premten mbajti fjalimin e saj për Brexit-in, i cili u mirëprit nga ligjvënësit britanikë, pasi që pranoi se asnjëra palë nuk do të arrij maksimumin që dëshiron gjatë bisedave.

Në intervistën dhënë shërbimit BBC, Mey tha se është me rëndësi që qytetarëve të ju thuhet e vërteta se jeta jashtë unionit do të jetë ndryshe, por shtoi se beson se të dy palët e dëshirojnë një epilog të njëjtë.

“Vetë unioni ka deklaruar se ata dëshirojnë një marrëveshje ambicioze dhe gjithëpërfshirëse me ne në të ardhmen. Nëse shikojmë ardhmërinë tonë dhe të 27 shteteve të unionit, atëherë marrëveshja e mirë për ne do të jetë marrëveshje e mirë edhe për ta”, tha Mey.

Përderisa Britania do të ketë të drejtë që të mos zbatoi rregulloret e unionit në disa fusha, Mey theksoi se është e arsyeshme që Londra të ruaj të njëjtat standarde në disa fusha tjera, apo që të arrijë epilogun e njëjtë, duke përdorur metoda tjera./21Media