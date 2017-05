Mustafa sot do të nënshkruj një memorandum bashkëpunimë me Presidentin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

Ky memorandum ka të bëje me mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë dhe do të nënshkruhet sot në Londër.

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka udhëtuar sot në Londër, ku së bashku me Presidentin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), Suma Chakrabarti, do të nënshkruaj një Memorandum bashkëpunimi për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë.

I pranishëm në këtë ceremoni të rëndësishme do të jetë edhe ministri i Financave, Avdullah Hoti.

Kjo marrëveshje që do të nënshkruhet sot në Londër, ndër të tjera, ka të bëjë me bashkëpunimin e mëtejmë të Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim në sektorin e financimit dhe do të ofrojë mbështetje të fuqishme për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë.

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka ofruar përkrahje të konsiderueshme për Kosovën, duke marrë në konsideratë edhe stabilitetin financiar dhe reformat e ndërmarra nga Qeveria e Kosovës në këtë mandat./21Media

