Kujdesi për duart në ditët e ftohta

Të kujdesemi për fytyrën tonë tani është një zakon i mirë, por edhe gjymtyrët tona meritojnë të njëjtën vëmendje.

Përkundrazi, duart, të cilat janë super të ekspozuara ndaj temperaturave të ulëta dhe acarit, kanë nevojë për mbrojtje shtesë. Këtu janë disa sugjerime për një rutinë bukurie që do të na japë një lëkurë të lëmuar, të shëndetshme dhe të butë.

Pas larjes së duarve, lyeji gjithmonë me krem zbutës

Ky proces të kushton vetëm disa minuta, ndaj mos e anashkalo. Masazhoji butësisht, pa harruar që edhe para gjumit t’i zbutësh me një krem të mirë dhe shkëlqyes. Vendose kremin në pjesën e prapme të dorës dhe fillo duke e masazhuar lehtësisht në formë rrethore. Kjo pjesë e dorës kërkon një trajtim të kujdesshëm, pasi është pjesa e parë që është e prirur të dëmtohet më shumë dhe të rrudhet para kohe.

Mbroji duart nga infeksionet

Hudhra ka përbërës antiseptik, kështu që siguron mbrojtjen nga infeksionet. Një trajtim tradicional është qumështi dhe hudhra e shtypur duke i përzier dhe masazhuar me masën e krijuar lëkurën e duarve. Pas 20 minutash, shpëlaji duart me ujë, nuk do keni nevojë për pastrues, sepse ky locion largohet menjëherë.

Përdor mjaltë me lëng limoni

Limoni shërben për shumë qëllime, por më i rëndësishmi është kujdesi i lërkurës. Nëse ke folur më parë me një dermatologe ose estetiste, do t’ju kenë treguar për përfitimet e mëdha që keni nga limoni. Ai ju zbardh lëkurën e duarve dhe është antiseptik natyral, i cili mjekon shumë infeksione të fshehura të lëkurës.