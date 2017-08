Bashkëatdhetarët ankohen vetëm për procedurat e kontrolleve

Bashkëatdhetarët ankohen vetëm për procedurat e kontrolleve

Për dallim nga ditët e kaluara që kishte pritje të gjata për 3-4 orë në pikën kufitare me Serbinë në Merdare, sot situata atje ishte me stabile, nuk kishte kolona të gjata. Policia e Kosovës, u bënë thirrje të gjithë bashkëatdhetarëve që me qëllim që të evitohen pritjet e gjata, të shfrytëzojnë pikë kalimet e tjera kufitare pasi që në pikën kufitare në Merdare, punimet në infrstrukturë do të zgjasin dhe ditëve në vijim mund të ketë kolona të gjata./21Media