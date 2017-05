Gëzim në familjen Muqiqi

Për familjen Muqiqi sot ka qenë një ditë shumë e veçantë pasi ata kanë pritur me gëzim të madh ardhjen në jetë të vajzës së Albatritit dhe Egzonës.

Merita nëna e Albatritit e cila është bërë për herë të parë gjyshe ka uruar me fjalët më te bukura dhe më të embëla të birin e saj i cili sot u bë baba për herë të parë.

“Sot perjetuam gezimin me te madh, ardhjen ne jete te vajzes se djalit . Falenderojme zotin per kete dhurate dhe zoti e gezofte çdo familje me femije, siq na gezoi neve”, ka shkruar Merita në Facebook/21Media

